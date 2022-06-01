Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере.

"Наземные операции России остаются сосредоточенными, а вес огневой мощи сосредоточен в небольшом секторе Луганской области. В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, российские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупированы российскими войсками, включая", – отметили в британской разведке.

Кроме того, россияне наносят ракетные удары большой дальности об инфраструктуре всей Украины.

В британском Минобороны отметили, что украинские порты на Дунае и Румынию соединяет стратегически важный мост. Они стали критичны для экспорта из Украины после блокады Россией украинских портов в Черном море.

1 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что отдельные подразделения оккупантов преуспели и закрепляются в центре Северодонецка .

В Институте исследования войны отметили, что украинские военные могли принять решение об отступлении из Северодонецка ради контрнаступления в Херсонской области.

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