Более половины российских военнопленных не удовлетворены обеспечением армии РФ, - исследование
По результатам первого социологического опроса, проведенного Координационным штабом, 55% российских военнопленных не удовлетворены качеством оружия, которым их обеспечивает армия РФ
Об этом информирует в Military Media Center представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов .
Координационный штаб провел первое социологическое исследование среди российских военнопленных в рамках проекта "Хочу жить".
Согласно данным, только 26% опрошенных сказали, что им совершенно не нравится обеспечение боекомплектом в армии России. 29,2% указали – не нравится обеспечение оружием.
Лишь 7,1% российских военнопленных очень довольны обеспечением, еще 10,4% ответили, что они удовлетворены полученным боекомплектом.
В то же время 27,3% опрошенных выразили нейтральное отношение к обеспечению боекомплектом.
Исследование было проведено в апреле этого года, в нем добровольно приняло участие 400 военнопленных.
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