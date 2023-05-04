Об этом информирует в Military Media Center представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов .

Координационный штаб провел первое социологическое исследование среди российских военнопленных в рамках проекта "Хочу жить".

Согласно данным, только 26% опрошенных сказали, что им совершенно не нравится обеспечение боекомплектом в армии России. 29,2% указали – не нравится обеспечение оружием.

Лишь 7,1% российских военнопленных очень довольны обеспечением, еще 10,4% ответили, что они удовлетворены полученным боекомплектом.

В то же время 27,3% опрошенных выразили нейтральное отношение к обеспечению боекомплектом.

Исследование было проведено в апреле этого года, в нем добровольно приняло участие 400 военнопленных.