Более половины американцев считают, что США должны поддерживать Украину, пока не прекратится война, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters и Ipsos.

Из 1005 человек в Соединенных Штатах, принявших участие в онлайн-опросе на прошлой неделе, 53% выразили поддержку Украине, "пока все российские войска не будут выведены с территории, на которую претендует Украина". Только 18% сказали, что против.

51% также поддержали предоставление оружия по сравнению с 22%, которые были против. В предварительных опросах большее количество американцев поддержало поставки оружия Украине.

Согласно прошлым опросам, среди американцев было мало поддержки отправки американских войск в Украину. Только 26% заявили, что поддерживают такое вмешательство, но 43% согласились отправить войска США в соседние с Украиной союзники по НАТО, которые не воюют с Россией.

Издание сообщает, что опрос свидетельствует о поддержке политики президента Джо Байдена в отношении Украины, несмотря на экономические проблемы и внутриполитические события.

23 августа СМИ сообщали, что США включили высокоточные боеприпасы для артиллерии 155 миллиметров Excalibur в новый пакет вооружений для Украины.

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