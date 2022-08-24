Более половины американцев считают, что США должны поддерживать Украину, пока не прекратится война, - опрос
После полугода войны в Украине незначительное большинство американцев соглашаются с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Киев, пока Украина не освободит свои территории
Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters и Ipsos.
Из 1005 человек в Соединенных Штатах, принявших участие в онлайн-опросе на прошлой неделе, 53% выразили поддержку Украине, "пока все российские войска не будут выведены с территории, на которую претендует Украина". Только 18% сказали, что против.
51% также поддержали предоставление оружия по сравнению с 22%, которые были против. В предварительных опросах большее количество американцев поддержало поставки оружия Украине.
Согласно прошлым опросам, среди американцев было мало поддержки отправки американских войск в Украину. Только 26% заявили, что поддерживают такое вмешательство, но 43% согласились отправить войска США в соседние с Украиной союзники по НАТО, которые не воюют с Россией.
Издание сообщает, что опрос свидетельствует о поддержке политики президента Джо Байдена в отношении Украины, несмотря на экономические проблемы и внутриполитические события.
- 23 августа СМИ сообщали, что США включили высокоточные боеприпасы для артиллерии 155 миллиметров Excalibur в новый пакет вооружений для Украины.
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