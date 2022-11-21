Более мощное вмешательство Беларуси в войну сделает Лукашенко слабым внутри своей страны, - правозащитник Стрижак
Андрей Стрижак, белорусский правозащитник и общественный активист, считает, что часть белорусов, которая против белорусского режима, Путина и войны, может воспользоваться моментом слабости и неуверенности власти в Беларуси, поэтому Лукашенко оттягивает введение войск в Украину
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Белорусский правозащитник прокомментировал возможные последствия для Беларуси, если Лукашенко примет решение о введении белорусских войск в Украину.
"В первую очередь это будет катастрофа в межнациональных отношениях между белорусами и украинцами, потому что между нами большие родственные отношения как родственников, живущих через границу. Часть общества на стороне Путина они будут поддерживать агрессивные действия, но до того момента пока их не отправят как мобилизованных в Украину, потому что умирать никто не хочет.А та часть белорусов, которая против Лукашенко, Путина и войны, может воспользоваться моментом слабости, неуверенности власти в Беларуси, и Лукашенко это понимает, поэтому оттягивает отправку войск. Более мощное вмешательство Лукашенко в войну делает его положение слабым. Вывод в Украину белорусского войска, являющегося силой Лукашенко, может очень сильно изменить внутреннее положение в Беларуси", - отметил общественный активист.
Андрей Стрижак отметил, что Беларусь уже два года живет в состоянии холодной войны, в которой каждый день людей арестовывают, сажают на 10-12 лет за комментарии, брани в соцсетях и всевозможные выступления, то есть в стране напряжение как сжатая пружина.
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