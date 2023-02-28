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Более миллиона украинцев дишились дома, - председатель Комитета градостроительства

28 февраля, 2023 вторник
17:26
война с Россией

Более 1 млн украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ остались без дома. Больше всего пострадали люди из Донецкой, Харьковской и Киевской областей

Об этом сообщает в Медиацентре председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Есть три печальных лидера - это Донецкая, Харьковская и Киевская области, где больше всего разрушено жилья. По состоянию на сегодняшний день более 1 млн граждан осталось без крова, поэтому мы считаем чрезвычайно важным, что Законопроект №7198 "О возмещении разрушенного и поврежденного жилья", был принят", – говорит Шуляк.

По состоянию на 28 февраля известно, что через Дию украинцы подали уже 335 145 заявок, касающихся 23 млн квадратных метров, поврежденных или разрушенных в результате военных действий российского войска.

Глава Комитета отметила, что правительство разработает постановление КМУ, где определят стоимость квадратного метра для компенсации для каждого региона Украины.

Государство выделило на эти выплаты 17 млрд гривен.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 23 февраля приняла закон о компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье. За это отдали свои голоса 275 нардепов.

  • Власти Кривого Рога приняли решение о компенсациях жильцам дома, пострадавшего от ракеты 16 декабря 2022 года . Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пояснил, что владельцы 9 квартир, полностью разрушенных, подали заявки на компенсацию в "Дии", однако деньги от государства они получат только после окончания войны, а где-то жить им нужно уже сейчас. Поэтому власти Кривого Рога приняли решение о компенсации для владельцев разрушенных квартир из городского бюджета.
Киевщина
Херсонщина
Донетчина
Харковщина
воєнні злочини Росії
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2023, вторник
28 февраля
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