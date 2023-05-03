Об этом пишет Госкино .

Суммарно кассовые сборы "Мавки" составили 141 454 595 грн.

"После девятого уик-энда в украинском прокате на мультфильм "MAVKA" было куплено 1 124 323 билета, а кассовые сборы суммарно составили 141 454 595 грн. Прокат продолжается, так что присоединяйтесь к чрезвычайному происшествию, происходящему в Магическом Лесе ", – говорится в сообщении.