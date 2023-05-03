Более миллиона билетов было куплено на мультфильм "Мавка" за 9 уик-эндов
За девять уик-эндов проката мультфильма "Мавка. Лесная песня" на ленту куплено 1 124 323 билета
Об этом пишет Госкино .
Суммарно кассовые сборы "Мавки" составили 141 454 595 грн.
"После девятого уик-энда в украинском прокате на мультфильм "MAVKA" было куплено 1 124 323 билета, а кассовые сборы суммарно составили 141 454 595 грн. Прокат продолжается, так что присоединяйтесь к чрезвычайному происшествию, происходящему в Магическом Лесе ", – говорится в сообщении.
- Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта. Кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уик-энд составили 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
- На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар-2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира.
- Впоследствии стало известно, что "Мавка" стала самым кассовым в Украине фильмом за время независимости.
- Также фильм стал лидером просмотров во Франции.
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