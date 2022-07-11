Более миллиарда долларов в месяц: украинские беженцы начали активно пересылать деньги домой
В мае денежные переводы в Украину из-за границы достигли довоенного уровня и превысили показатели "ковидного" 2020 года
Впервые с начала войны выросли объемы денежных переводов из-за границы. Об этом сообщает НБУ.
В мае денежные переводы в Украину достигли довоенного уровня, а в среднем за пять месяцев 2022 превысили уровень 2020 года. Всего за май в Украину поступило переводов на сумму более 1,15 млрд долларов.
В Нацбанке такой рост денежных поступлений объясняют, в частности, активным трудоустройством за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.
По данным ООН, по состоянию на 21 мая количество беженцев из Украины превысило восемь млн. Из них больше всего осталось в Польше (около 1.2 млн) и Германии (0.8 млн). С начала войны в Украину вернулось более 2.8 млн граждан.
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