Впервые с начала войны выросли объемы денежных переводов из-за границы. Об этом сообщает НБУ.

В мае денежные переводы в Украину достигли довоенного уровня, а в среднем за пять месяцев 2022 превысили уровень 2020 года. Всего за май в Украину поступило переводов на сумму более 1,15 млрд долларов.

В Нацбанке такой рост денежных поступлений объясняют, в частности, активным трудоустройством за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.

По данным ООН, по состоянию на 21 мая количество беженцев из Украины превысило восемь млн. Из них больше всего осталось в Польше (около 1.2 млн) и Германии (0.8 млн). С начала войны в Украину вернулось более 2.8 млн граждан.