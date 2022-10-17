Более лживых дипломатов, чем иранские, я не видел за свою карьеру, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Иран пытается использовать все возможности, чтобы избежать ответственности за сбитый украинский самолет. Теперь они предоставляют оружие России, которое убивает украинцев. Сегодняшнее варварское нападение на столицу в очередной раз подтвердило, что имеем дело с российскими террористами", - пояснил Огрызко.



Дипломат считает, что нельзя доверять заявлениям Ирана о поставках оружия России.



"Иран нагло и цинично лжет о том, что они не поставляют это оружие России. Поэтому верить этой стране и этому режиму просто бессмысленно. Кстати, за всю свою дипломатическую карьеру я не знал более лживых дипломатов, чем иранские. Они могут говорить одно, а уже завтра сказать, что ничего такого не говорили", – добавил он.

16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.

Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb