Более лживых дипломатов, чем иранские, я не видел за свою карьеру, - Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко считает, что Иран должен быть наказан за поставку оружия в Россию
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Иран пытается использовать все возможности, чтобы избежать ответственности за сбитый украинский самолет. Теперь они предоставляют оружие России, которое убивает украинцев. Сегодняшнее варварское нападение на столицу в очередной раз подтвердило, что имеем дело с российскими террористами", - пояснил Огрызко.
Дипломат считает, что нельзя доверять заявлениям Ирана о поставках оружия России.
"Иран нагло и цинично лжет о том, что они не поставляют это оружие России. Поэтому верить этой стране и этому режиму просто бессмысленно. Кстати, за всю свою дипломатическую карьеру я не знал более лживых дипломатов, чем иранские. Они могут говорить одно, а уже завтра сказать, что ничего такого не говорили", – добавил он.
- 16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.
- Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.36Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное