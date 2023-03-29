"Более года не было контактов". Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину, - АР

Об этом сообщает Associated Press.

Он заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России, но хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.

"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал Зеленский.