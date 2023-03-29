"Более года не было контактов". Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину, - АР
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину
Об этом сообщает Associated Press.
Он заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России, но хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.
"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал Зеленский.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 4 апреля Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится к лидеру Китая Си Цзиньпину. Париж призвал удвоить усилия, чтобы остановить КНР от усиления поддержки вторжения РФ.
- Президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не предоставлял России летальное оружие для войны в Украине, но это вовсе не означает, что он не будет этого делать в дальнейшем.
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