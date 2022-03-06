Более двух тысяч иностранных студентов нуждаются в эвакуации из Украины, - Верещук

Об этом она сказала во время брифинга.



"Это сотни граждан Индии, более 700, Китая, Пакистана, Турции и других стран. Всего это более 2 000 иностранных граждан, которые сегодня страдают от голода, холода и обстрелов вместе с украинскими студентами", - сказала Верещук.



Министерша добавила, что у нее есть вопросы к посольствам, поскольку всю ночь велась переписка с дипломатами.



По ее словам, в Мариуполе около 70 только турецких студентов. Украинская сторона также пытается договориться об эвакуации более ста китайских студентов из Сум.

Напомним, по данным украинских военных, российские захватчики используют режим "тишины" и продвигаются вперед на заявленных маршрутах для ввоза гуманитарной помощи.