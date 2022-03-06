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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Более двух тысяч иностранных студентов нуждаются в эвакуации из Украины, - Верещук

Более двух тысяч иностранных студентов нуждаются в эвакуации из Украины, - Верещук

6 мартa, 2022 воскресенье
18:53
война с Россией

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в результате России против Украины нуждаются в эвакуации более двух тыс. иностранных студентов

Об этом она сказала во время брифинга.

"Это сотни граждан Индии, более 700, Китая, Пакистана, Турции и других стран. Всего это более 2 000 иностранных граждан, которые сегодня страдают от голода, холода и обстрелов вместе с украинскими студентами", - сказала Верещук.

Министерша добавила, что у нее есть вопросы к посольствам, поскольку всю ночь велась переписка с дипломатами.

По ее словам, в Мариуполе около 70 только турецких студентов. Украинская сторона также пытается договориться об эвакуации более ста китайских студентов из Сум.

  • Напомним, по данным украинских военных, российские захватчики используют режим "тишины" и продвигаются вперед на заявленных маршрутах для ввоза гуманитарной помощи.

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Новости
студенты
Ирина Верещук
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