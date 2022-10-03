Об этом КГГА сообщает в своем Telegram .

Госадминистрация заявляет, что за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека. 22 человека скончались.

КГГА отмечает, что наиболее надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация и дает совет для самозащиты от болезни:

"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот", - пишет КГГА.

Также Госадминистрация просит предпринимателей обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.

28 сентября главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на 20%. Минздрав призывает вакцинироваться, поскольку препараты имеются в наличии.

29 сентября в Украину прибыли более 501 тысячи ультразамороженных вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech от Швеции.

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