Более двух тысяч больных в неделю: Киевлян призывают носить маски в публичных местах
Киевская городская госадминистрация призывает население столицы снова начать носить маски в публичных местах из-за стремительного роста заболеваний коронавирусом
Об этом КГГА сообщает в своем Telegram .
Госадминистрация заявляет, что за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека. 22 человека скончались.
КГГА отмечает, что наиболее надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация и дает совет для самозащиты от болезни:
"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот", - пишет КГГА.
Также Госадминистрация просит предпринимателей обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.
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