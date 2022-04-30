Более двух лет с COVID-19: в Польше в середине мая отменят состояние эпидемии коронавируса

Об этом сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский.



“Это решение уже прошло обсуждение на разных уровнях государственной администрации, осуществлен его юридический анализ. В середине мая мы отменим состояние эпидемии и заменим его состоянием эпидемической угрозы”, - отметил министр.



Состояние эпидемии COVID-19 в Польше было введено 20 марта 2020 года.



С 28 марта этого года в Польше упразднена обязанность носить медицинские маски в публичных местах и ​​закрытых помещениях, кроме медицинских учреждений. С начала пандемии COVID-19 от коронавируса в Польше скончались более 116 тыс. человек. За последние сутки в стране зафиксировано 857 случаев инфицирования, умерли 20 человек.

Напомним, украинские беженцы в Польше не хотят вакцинироваться от COVID-19.