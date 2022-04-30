Более двух лет с COVID-19: в Польше в середине мая отменят состояние эпидемии коронавируса
В Польше с середины мая введут состояние эпидемической угрозы, отменяя статус эпидемии
Об этом сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский.
“Это решение уже прошло обсуждение на разных уровнях государственной администрации, осуществлен его юридический анализ. В середине мая мы отменим состояние эпидемии и заменим его состоянием эпидемической угрозы”, - отметил министр.
Состояние эпидемии COVID-19 в Польше было введено 20 марта 2020 года.
С 28 марта этого года в Польше упразднена обязанность носить медицинские маски в публичных местах и закрытых помещениях, кроме медицинских учреждений. С начала пандемии COVID-19 от коронавируса в Польше скончались более 116 тыс. человек. За последние сутки в стране зафиксировано 857 случаев инфицирования, умерли 20 человек.
- Напомним, украинские беженцы в Польше не хотят вакцинироваться от COVID-19.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.65
- Актуальное
- Важное