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Более двух десятков тягачей Foden 8×6 Сarrier: Порошенко сообщил о новой партии техники для ВСУ

22 февраля, 2023 среда
18:07
война с Россией

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" объявили о новом контракте на военные тягачи: планируют передать в ВСУ более двух десятков грузовиков Foden 8×6 Сarrier

Порошенко на своей странице в Facebook отмечает, что переговоры до последнего держали в тайне, чтобы не создать ажиотаж и получить низкую цену.

"Вы знаете, как я определяю, какой проект мой любимый? Смотрю на реакцию военных, когда они слышат о новой технике, которую нам удалось получить. Так вот, поздравляю всю команду и наших воинов с новым, огромным и по объему, и по значению , проектом. Посмотрите на этот грузовик! Описать вам, какими глазами на него смотрят воины, просто невозможно. И поэтому да, этот проект сейчас в топе моих любимцев", – пишет Порошенко.

"Более 20 машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать во что бы то ни стало - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - констатирует Порошенко. Автомобили оборудованы краном-манипулятором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

"Признаюсь честно, до подписания контракта – держали все переговоры в тайне, чтобы не произошло неприятности, потому что спрос среди других стран мира бешеный. Потому что найти наименьшую цену на лучшую технику – это наша задача, потому что мы эффективно используем деньги, чтобы себестоимость каждого "хорошего" русского "становилась выгодной и приятной", – отмечает Петр Порошенко.

"А теперь – контракт подписан, все тягачи забронированы. Присоединяйтесь к этому крутому проекту и становитесь его частью", – призвал Петр Порошенко. Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами ОО "Дело громад" средства.

Ранее Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

На платформе DAF производятся передвижные зенитные установки для борьбы с иранскими дронами-шахедами, мобильные пункты управления комплексами БПЛА Poseidon, а также мобильные мастерские для ремонта техники на фронте.

Петр Порошенко также передал в 43-ю артиллерийскую бригаду два танковых тягача Oshkosh. Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

Присоединиться к поддержке ВСУ можно по реквизитам:

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400

Для других банков:

5375 4115 0177 8331

Или изложение:

ОО Солидарно Справа Громад

IBAN счет: UA193052990000026002016226051

Код по ЕГРПОУ/ИНН: 42992954

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военные силы Украины
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