Об этом говорится в своде Оперативного командования "Юг"

Обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении стабильно напряженная. Враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 пытался улучшить свое положение в направлении Архангельского на Ивановку. Удачи не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

Подтвержденные потери врага составляют: 33 военных и 31 единица техники, в том числе 11 танков, пять гаубиц "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

Напомним, ОК "Юг" сообщало, что Криворожье обстреливали из аэробалистических ракет типа "Кинжал" и "Искандер"

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