Более десятка стран увеличили объем торговли с РФ после 24 февраля, - NYT
После начала полномасштабной войны России в Украине некоторые страны лишь усилили торговые связи со страной-агрессором. В частности, это Бельгия, Нидерланды, Япония, Испания
Об этом сообщает New York Times.
"В этом году международная торговля с Россией процветала, даже когда страны ввели санкции после вторжения в Украину. Со вступлением в силу ограничений альянсы Москвы меняются", - говорится в материале.
Согласно анализу торговых данных, проведенному New York Times, объем импорта РФ резко упал после вступления санкций в силу и торговых ограничений. Но несколько стран, в частности Китай и Турция, в 2022 году только усугубили свои отношения с Россией.
Журналисты предупредили, что проанализированные ими данные публикуются с задержкой, поэтому картина, которую они дают, по своей сути является ретроспективной.
"В 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на 220 миллиардов долларов, включая автомобили и автомобильные запчасти, лекарства и компьютеры, покупая многое в Китае, Германии, Корее и других странах", - рассказали в издании.
По мере своего затягивания война и реакция мира на нее ведут к заметным изменениям в международных торговых потоках. Данные показывают, что древние экономические связи России с Европой постепенно разрешаются, формируются новые союзы через перенаправление товаров в другие страны.
Решения мировых компаний о прекращении операций в России также повлияли на контейнеровозы, наполненные иностранными товарами – они не входят в порт Санкт-Петербурга, главный пункт связи РФ с остальным миром. А инфляция и экономическая неопределенность вынуждают российских потребителей сокращать покупки продуктов, все еще находящихся на прилавках магазинов.
- 1 августа президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Китай публично говорит о своем нейтралитете, а на деле вкладывает деньги в компании, ушедшие из России из-за санкций, или помогает им разной технической разработкой в военной сфере. Таким образом, Китай остается главным спонсором России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 38.58Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное