Об этом сообщает New York Times.

"В этом году международная торговля с Россией процветала, даже когда страны ввели санкции после вторжения в Украину. Со вступлением в силу ограничений альянсы Москвы меняются", - говорится в материале.

Согласно анализу торговых данных, проведенному New York Times, объем импорта РФ резко упал после вступления санкций в силу и торговых ограничений. Но несколько стран, в частности Китай и Турция, в 2022 году только усугубили свои отношения с Россией.

Журналисты предупредили, что проанализированные ими данные публикуются с задержкой, поэтому картина, которую они дают, по своей сути является ретроспективной.

"В 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на 220 миллиардов долларов, включая автомобили и автомобильные запчасти, лекарства и компьютеры, покупая многое в Китае, Германии, Корее и других странах", - рассказали в издании.

По мере своего затягивания война и реакция мира на нее ведут к заметным изменениям в международных торговых потоках. Данные показывают, что древние экономические связи России с Европой постепенно разрешаются, формируются новые союзы через перенаправление товаров в другие страны.

Решения мировых компаний о прекращении операций в России также повлияли на контейнеровозы, наполненные иностранными товарами – они не входят в порт Санкт-Петербурга, главный пункт связи РФ с остальным миром. А инфляция и экономическая неопределенность вынуждают российских потребителей сокращать покупки продуктов, все еще находящихся на прилавках магазинов.

1 августа президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Китай публично говорит о своем нейтралитете, а на деле вкладывает деньги в компании, ушедшие из России из-за санкций, или помогает им разной технической разработкой в военной сфере. Таким образом, Китай остается главным спонсором России.

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