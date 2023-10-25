Более дешевый и легкий вариант: ISW рассказал о новых российских беспилотниках
Российские военные при атаках по территории Украины впервые применили новые беспилотники дальнего действия Italmas. Эти дроны легче и дешевле чем"шахед"
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что 23 октября российские СМИ предположили, что оккупанты во время атаки беспилотников на Киевскую область впервые применили в Украине новые беспилотники большой дальности Italmas и их производные.
Пропагандисты также отметили, что дроны Italmas легче Shahed и их труднее обнаружить и сбить. Также они дешевле "шахедов", а это значит, что их можно больше производить и использовать.
Однако, как отмечают в ISW, беспилотники обеспечивают более легкую полезную нагрузку, что ограничивает их полезность в отдельности. оккупанты, вероятно, будут применять беспилотники Italmas в тандеме из Shaheds.
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