Более дешевый и легкий вариант: ISW рассказал о новых российских беспилотниках

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что 23 октября российские СМИ предположили, что оккупанты во время атаки беспилотников на Киевскую область впервые применили в Украине новые беспилотники большой дальности Italmas и их производные.

Пропагандисты также отметили, что дроны Italmas легче Shahed и их труднее обнаружить и сбить. Также они дешевле "шахедов", а это значит, что их можно больше производить и использовать.

Однако, как отмечают в ISW, беспилотники обеспечивают более легкую полезную нагрузку, что ограничивает их полезность в отдельности. оккупанты, вероятно, будут применять беспилотники Italmas в тандеме из Shaheds.