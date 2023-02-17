Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Французы эти ракеты позиционировали как их аналог Javelin, но там более дальнобойная ракета. Что самое приятное в данной ситуации, французы только что поставили эту ракету на свое вооружение. Первые боевые стрельбы прошли в конце 2021 года", - отметил он.

Киричевский добавил, что французские военные даже отработали такую вещь как стрельба из этих противотанковых комплексов на дальность до 5 км с использованием беспилотника.

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"Возможно, эти французские ракеты Akeron MP наши военные смогут применять даже эффективнее, чем американские Javelin. Это очень приятная новость, что французы решили обкатать на поле боя против рашистов свое новейшее изделие, которое на экспорт не поставлялось", - подытожил эксперт.