Более четверти россиян перешли на питание из огородов, - опрос

Об этом пишут российские СМИ.

26,8% респондентов, принявших участие в исследовании, охватившем всю Россию, заявили, что дача или дом в деревне является для них "важным источником продуктов питания для семьи".

Этому способствует текущая экономическая ситуация, пишут эксперты Webbankir: подавляющее большинство участников исследования (81,3%) отметили значительное удорожание продуктов питания за последний год.

Лишь 17,8% охарактеризовали рост цен как незначительный, а зафиксированную Росстатом продовольственную дефляцию ощутил лишь 1% опрошенных.