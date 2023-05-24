Более четверти россиян перешли на питание из огородов, - опрос
Каждый четвертый житель России использует огороды на дачах для питания, показал опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir
Об этом пишут российские СМИ.
26,8% респондентов, принявших участие в исследовании, охватившем всю Россию, заявили, что дача или дом в деревне является для них "важным источником продуктов питания для семьи".
Этому способствует текущая экономическая ситуация, пишут эксперты Webbankir: подавляющее большинство участников исследования (81,3%) отметили значительное удорожание продуктов питания за последний год.
Лишь 17,8% охарактеризовали рост цен как незначительный, а зафиксированную Росстатом продовольственную дефляцию ощутил лишь 1% опрошенных.
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