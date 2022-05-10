Об этом во вторник, 10 февраля, в Комитете Сената по вооруженным силам сообщил глава Управления оборонной разведки США генерал-лейтенант Скотт Беррьер, информирует CNN.

Американские чиновники внимательно следили за ростом числа погибших генерал-офицеров в российских войсках, ведь он аномально высок для современных войн. Эти потери значительно превышают количество американских генералов, потерянных в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые американские чиновники объясняют эту нетипично высокую цифру частично разведывательной поддержкой, оказанной Соединенными Штатами, в то время как другие считают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать гораздо глубже в зоне конфликта, чем обычно можно было бы ожидать, чтобы мотивировать свои войска.

В общем, Берье сказал, что Украина лучше готова к участию в конфликте и ее солдаты гораздо лучше мотивированы, даже несмотря на то, что украинские войска намного меньше российских сил.

"Я думаю, что украинцы такие выносливые из-за того, что они стоят на защите своей нации", – сказал Берьер. "Я не уверен, что русские солдаты из дальних российских военных округов действительно понимают, что это".

Отметим, что в середине марта стало известно, что украинские воины уничтожили по меньшей мере шесть российских генералов.

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