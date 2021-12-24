Более 980 тысяч: в мире зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 в сутки
За прошедшие сутки, 23 декабря, в мире было зафиксировано рекордное количество больных коронавирусом: 980 299
Об этом сообщает сайт Worldometer.
За вчерашние сутки, 23 декабря, было зафиксировано 980 299 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в США (267 269), Великобритании (119 789), Франции (91 608), Испании (79 912), Италии (44 595), Германии (39 196) и России (25 667). Украина оказалась на 20-м месте в списке с 7 312 больными коронавирусом.
Всего за все время пандемии в мире зафиксировали 278 656 140 заражений вирусом. Из них 5 403 596 пациентов погибли, и 249 432 250 - выздоровели.
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