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Более 96% умерших от осложнений COVID-19 не были привиты, - Минздрав

16 ноября, 2021 вторник
17:06
Общество

В Украине за период с 1 августа по 31 октября 2021 года 96,5% умерших от осложнений COVID-19 не получили двух доз вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

За период с августа по конец октября 94,3% госпитализированных больных, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации, а 96,5% умерших от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

"Данные за последние три месяца указывают на то, что людей, завершивших курс вакцинации, госпитализируют с коронавирусной болезнью в пять раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцинированные имеют в девять раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем невакцинированные.

В Украине сейчас можно привиться одной из четырех вакцин: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer и Moderna. В настоящее время доступно 11,3 млн доз этих вакцин.

  • Напомним, за минувшие сутки, 15 ноября, в Украине вакцинировались 268 088 человек. С начала кампании вакцинировали 12,3 млн человек.
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