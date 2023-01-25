Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечают, что в результате полномасштабной агрессии России в Украине пострадало 1375 детей. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 440, Харьковской – 270, Киевской – 123, Херсонской – 85, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 63.

Так, 24 января в результате вражеского обстрела села Константиновка на Донетчине ранения получили 8-летняя и 16-летняя девочки.

Эти данные неокончательны, поскольку в Украине все еще продолжаются боевые действия. В таких местах, а также на временно оккупированных территориях продолжаются работы по установлению точных данных.

Также по состоянию на 25 января без вести пропавшими считаются 346 детей, еще 14 711 депортированы. Всего нашли 9234 ребенка, из них домой вернули 126.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью", - говорится в сообщении.

В течение 24 января по меньшей мере 10 мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате полномасштабного вторжения России.