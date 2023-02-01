Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 128 420 (+920) человек ликвидировано

танков ‒ 3209 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 6382 (+4) ед.

артиллерийских систем – 2207 (+10) ед.

РСЗО – 458 (+4) ед.

средства ПВО – 221 (+0) ед.

самолетов – 293 (+0) ед.

вертолетов – 284 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0)

крылатые ракеты ‒ 796 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5061 (+13) ед.

специальная техника ‒ 200 (+0)

В течение 31 января украинские защитники продолжали уничтожать врага на нашей земле и отразили российские атаки в районах 8 населенных пунктов Донбасса.

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