Более 900 военных, 10 артсистем и 8 танков: потерявшая Россия за сутки в Украине
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле, по меньшей мере, 128 420 солдат, 3209 танков, 458 реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 128 420 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 3209 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 6382 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 2207 (+10) ед.
- РСЗО – 458 (+4) ед.
- средства ПВО – 221 (+0) ед.
- самолетов – 293 (+0) ед.
- вертолетов – 284 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5061 (+13) ед.
- специальная техника ‒ 200 (+0)
В течение 31 января украинские защитники продолжали уничтожать врага на нашей земле и отразили российские атаки в районах 8 населенных пунктов Донбасса.
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