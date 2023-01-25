Об этом информирует Генштаб ВСУ в фейсбуке . С 24 февраля 2022 года по 25 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 123 080 (+910) оккупантов,

танков – 3161 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 6307 (+23)

артиллерийских систем – 2154 (+6) РСЗО – 450 (+2)

средств ПВО – 220 (+0)

самолетов – 290 (+1)

вертолетов – 281 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5)

крылатых ракет – 749 (+0)

кораблей/катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4967 (+23)

специальной техники – 194 (+0).

Данные уточняются.

Ночью на 24 января за полчаса Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52. Уже в утренней сводке 25 января Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вражеские вертолеты и самолет и поразили 17 районов скопления захватчиков.