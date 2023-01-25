Более 900 солдат, самолет и 9 танков: потери России в сутки
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине более 123 тыс. солдат, 3161 танк и 290 самолетов
Об этом информирует Генштаб ВСУ в фейсбуке .С 24 февраля 2022 года по 25 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 123 080 (+910) оккупантов,
- танков – 3161 (+9) ед.
- боевых бронированных машин – 6307 (+23)
- артиллерийских систем – 2154 (+6) РСЗО – 450 (+2)
- средств ПВО – 220 (+0)
- самолетов – 290 (+1)
- вертолетов – 281 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5)
- крылатых ракет – 749 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 4967 (+23)
- специальной техники – 194 (+0).
Данные уточняются.
- Ночью на 24 января за полчаса Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52. Уже в утренней сводке 25 января Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вражеские вертолеты и самолет и поразили 17 районов скопления захватчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.39
- Актуальное
- Важное