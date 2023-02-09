Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 135 010 (+910) человек ликвидировано

танков ‒ 3255 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 6468 (+10) ед.

артиллерийских систем – 2244 (+8) ед.

РСЗО – 463 (+2) ед.

средства ПВО – 232 (+4) ед.

самолетов – 295 (+0) ед.

вертолетов – 285 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6)

крылатые ракеты ‒ 796 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9) ед.

специальная техника ‒ 211 (+0)

Окончательные данные уточняются.

В течение 8 февраля ВСУ отразили атаки РФ в районах 19 населенных пунктов, а также поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и несколько районов скопления россиян.