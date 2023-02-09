Более 900 солдат, 6 беспилотников и 4 средства ПВО: что потеряла Россия в сутки на украинской земле
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины по меньшей мере 135 010 военных, 6468 боевых бронемашин и 463 реактивных системы залпового огня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 135 010 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 3255 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 6468 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 2244 (+8) ед.
- РСЗО – 463 (+2) ед.
- средства ПВО – 232 (+4) ед.
- самолетов – 295 (+0) ед.
- вертолетов – 285 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6)
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9) ед.
- специальная техника ‒ 211 (+0)
Окончательные данные уточняются.
В течение 8 февраля ВСУ отразили атаки РФ в районах 19 населенных пунктов, а также поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и несколько районов скопления россиян.
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