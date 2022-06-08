Более 90% украинцев уверены в победе Украины над Россией, - исследование

Об этом свидетельствует всеукраинское онлайн-исследование, проведенное по инициативе Офиса президента исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии НАН Украины. На вопрос "Насколько вы верите в победу Украины в войне с Россией?" 70,7% респондентов ответили "совершенно уверен", 19,6% - "скорее уверен".

В то же время 3,6% опрошенных ответили "скорее не уверен" и "совершенно не уверен", еще 6,1% сказали, что затруднились ответить на этот вопрос.

На вопрос о времени, нужном для победы над Россией, 20,4% украинцев ответили "несколько месяцев", 35,5% - "полгода - год", еще 16,9% опрошенных предположили, что война будет длиться больше года.

При этом 1,7% респондентов сказали, что не верят в победу Украины. Во всеукраинском онлайн-опросе приняли участие респонденты во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Параметры выборки исследования соответствуют параметрам городского населения Украины по полу, возрасту (14-55) и области проживания до 24.02.2022. Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Выборочная совокупность: 7 414. Источники получения данных: панель "Собственное Мнение", подписчики информационных каналов государственных администраций во всех областях Украины и другие каналы коммуникации с онлайн аудиторией в Украине.

Исследование проводилось 1-4 апреля 2022 года на волонтерских началах украинской исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, по инициативе Офиса Президента Украины.

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