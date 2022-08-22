Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – опрос

Такие данные озвучили в пресс-службе Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

По данным опроса, более 90% украинцев гордятся своим гражданством. Среди них 54,5% "очень гордятся", 36% - "скорее гордятся".

72% украинцев идентифицируют себя, прежде всего, как граждан Украины и только 12% - как жителей села, района или города и 6% - как жителей региона.

Также социологи поинтересовались у людей, что, по их мнению, их сегодня больше всего объединяет. 72,5% убеждены, что это вера в победу, 48,1% – вера в лучшее будущее и почти 36% – патриотические чувства. А такие привычные объединительные факторы как религия (4,1%), этническая принадлежность (3,9%) и политические взгляды (3,7%) оказались внизу рейтинга.

Если бы референдум о независимости Украины проходил сегодня, то 87,5% опрошенных проголосовали бы "за". "Против" – чуть более 3%. Еще 5,5% заявили, что не участвовали бы в референдуме.

Несмотря на непростую историю независимой Украины, 37% респондентов отметили, что за последние 30 лет мы пережили больше положительного, чем отрицательного. 40,5% считают, что хорошего и плохого было поровну и только 15% убеждены, что негатива все-таки было больше. Доля положительных оценок оказалась самой высокой за все время наблюдений, и это – несмотря на полномасштабную войну.

Около 90% опрошенных украинцев связывают свое будущее с Родиной и только 4% планируют уехать за границу. Что касается будущего Украины, то у большинства людей – положительные прогнозы. Надежду испытывает 65,5% респондентов, оптимизм – 40%, уверенность, что все будет хорошо – 23,5%. О том, что его время от времени охватывает тревога, признался каждый третий (31,5% опрошенных).

Опрос методом face-to-face проводился с 5 по 12 августа 2022 года в Киеве и во всех областях, но только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Всего – в 112 населенных пунктах (57 городах и 55 селах). Участие в опросе приняли 2024 респондента, старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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