Более 90% потерь армии РФ – это результат работы украинской артиллерии, - полковник ВСУ Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ, убежден, что украинской армии для контрнаступления и победы нужно больше артиллерии
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У нас есть невероятная опция – украинская артиллерийская школа лучшая на территории бывшего СССР. Нам к нашим специалистам еще нужно добавить артиллерийские системы 155 калибра и определенное количество боеприпасов, в том числе знаменитых Excalibur. Таким артиллерийским снарядам безразлично, сколько россиян, потому что все они превращаются в пепел. Более 90% российских потерь – это результат эффективной работы украинской артиллерии", - подчеркнул полковник ВСУ.
Владислав Селезнев подытожил, что нам для победы и продвижения в рамках контрнаступления нужна артиллерия, артиллерия и еще раз артиллерия.
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