В схеме привлечены бизнес-партнеры Романа Абрамовича, Петра Авена и Геннадия Тимченко, пишет WSJ.

Из статистики ФТС следует, что с начала войны в Украине Россия в рамках 52 соглашений поставила в США почти 1 578,5 тысячи тонн сырой нефти на общую сумму $980 млн. Всего же РФ продала сырой нефти на $106,4 млрд, нефтепродуктов — на $57 ,5 млрд. Основным каналом снабжения является Европа. С начала боевых действий страны ЕС заплатили России за углеводороды более 100 млрд. евро.

Ключевая страна для обхода санкций – Италия. Там расположен завод Лукойла ISAB – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране. Сырье перерабатывают в нефтепродукты и затем поставляют в США. После переработки страной происхождения Италия, а не Россия. Также Лукойл по-прежнему владеет автозаправочными станциями в США, но по документам они принадлежат отдельным американским франчайзам.

Обойти санкции помогают сами США. Их ограничения направлены на поставку сырой нефти, а не нефтепродуктов. Также российскую нефть закупает Индия, перерабатывает в своих НПЗ, после чего индийские нефтепродукты уже попадают в Соединенные Штаты. Кроме того, сам Лукойл до сих пор не находится под санкциями.

Крупнейшим нефтетрейдером, участвующим в схеме, является Concept Oil Services. Ее основной бенефициар – уроженец Латвии Михаил Зелигман. Он является крупным партнером Лукойла и ТНК-ВР. Зелигман также основал в Латвии фонд Uniting History, среди жертвователей которого олигарх Роман Абрамович и совладелец Альфа-Групп Петр Авен. Еще одной фирмой Paramount Energy&Commodities руководят знакомые Геннадия Тимченко.

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