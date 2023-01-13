Об этом сообщает в Медиацентре посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Мы делали свои личные исследования как посольство, есть официальные исследования, которые делали аналитики: 85%+ граждан Израиля поддерживают Украину в этой войне. Речь идет о правительстве: я не являюсь послом перед гражданами, я являюсь послом перед правительством, и мне надо, чтобы правительство делало больше. Надо принимать устойчивые стратегические решения, которые были бы отличными от политики Израиля долгие годы. То есть Израиль очень неохотно делился своими ноу-хау, технологиями и оружием, - Корнийчук.

Посол отметил, что сейчас принимаются меры, чтобы новое правительство Израиля пересмотрело вопрос помощи Украине в ближайшее время.

"Новое правительство Израиля фактически у власти две недели, и вопрос пересмотра помощи Украине сейчас еще окончательно не определен. Но мы принимаем все возможные меры для того, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время и в нашу пользу. Я надеюсь, что все положительные сдвиги будут более масштабными, поскольку мы подчеркиваем, что гуманитарная поддержка важна, но, извините, бинтами и антибиотиками мы войну не выиграем. Нам нужно более активное военно-техническое сотрудничество", - добавил Корнийчук.

Украинский посол подчеркнул, что в настоящее время вопрос нашей страны не является первоочередным для нового правительства, однако МИД Израиля внесло его в приоритеты своей работы на 2023 год.

13 января Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.