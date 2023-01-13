Более 85% граждан Израиля поддерживают Украину в войне, но нам нужно более тесное сотрудничество с правительством, - посол Корнийчук
Посол Украины в Израиле заявил, что более 85 процентов граждан страны поддерживают нас в войне. Корнийчук подчеркнул, что сейчас необходимо более тесное сотрудничество с правительством
Об этом сообщает в Медиацентре посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
"Мы делали свои личные исследования как посольство, есть официальные исследования, которые делали аналитики: 85%+ граждан Израиля поддерживают Украину в этой войне. Речь идет о правительстве: я не являюсь послом перед гражданами, я являюсь послом перед правительством, и мне надо, чтобы правительство делало больше. Надо принимать устойчивые стратегические решения, которые были бы отличными от политики Израиля долгие годы. То есть Израиль очень неохотно делился своими ноу-хау, технологиями и оружием, - Корнийчук.
Посол отметил, что сейчас принимаются меры, чтобы новое правительство Израиля пересмотрело вопрос помощи Украине в ближайшее время.
"Новое правительство Израиля фактически у власти две недели, и вопрос пересмотра помощи Украине сейчас еще окончательно не определен. Но мы принимаем все возможные меры для того, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время и в нашу пользу. Я надеюсь, что все положительные сдвиги будут более масштабными, поскольку мы подчеркиваем, что гуманитарная поддержка важна, но, извините, бинтами и антибиотиками мы войну не выиграем. Нам нужно более активное военно-техническое сотрудничество", - добавил Корнийчук.
Украинский посол подчеркнул, что в настоящее время вопрос нашей страны не является первоочередным для нового правительства, однако МИД Израиля внесло его в приоритеты своей работы на 2023 год.
- 13 января Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.
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