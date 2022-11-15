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Более 82 тыс. солдат, 2861 танк и 208 средств ПВО: Генштаб ВСУ назвал потери РФ в полномасштабной войне

15 ноября, 2022 вторник
09:53
война с Россией

С 24 февраля Россия потеряла на территории Украины 82 080 солдат, 5773 боевых бронемашины и 1511 беспилотников

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 82 080 (+710) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2861 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин – 5773 (+25) ед.
  • артиллерийских систем – 1850 (+11) ед.
  • РСЗО – 393 (+0) ед.
  • средства ПВО – 208 (+2) ед.
  • самолетов – 278 (+0) ед.
  • вертолетов – 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) ед.
  • специальная техника ‒ 160 (+0) ед.

Украинские защитники 14 ноября за один час уничтожили два вражеских беспилотника. В тот же день Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.

В населенном пункте Миловатка Сватовской общины Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск.

За все сутки, 14 ноября, авиация Сил обороны нанесла 21 удар по российским кафиров, поразив 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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