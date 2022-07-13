Такие цифры озвучили в Министерстве здравоохранения Украины .

В ведомстве отмечают: с 24 февраля не было ни одного дня, чтобы российские террористы не нанесли потери медицинской инфраструктуре Украины.

Россия ежедневно нарушает все возможные международные конвенции, выпуская ракеты по украинским больницам и амбулаториям. Наибольшие разрушения получила медицинская инфраструктура в Донецкой области. По предварительным данным, российские снаряды превратили в груду камней 84 медицинских учреждения в Донецкой области и еще 86 – повредили.

За время полномасштабной войны в Украине более 3,5 тысяч медиков-переселенцев трудоустроились в учреждения здравоохранения в более безопасных регионах страны

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