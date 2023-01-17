Более 800 солдат, 11 боевых бронемашин и 3 танка: Россия потеряла за сутки в Украине
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 116 950 военных, 3112 танков и 6215 боевых бронемашин
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 116 950 (+870) человек ликвидировано
- танков ‒ 3121 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 6215 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 2104 (+5) ед.
- РСЗО – 441 (+3) ед.
- средства ПВО – 220 (+0) ед.
- самолетов – 286 (+0) ед.
- вертолетов – 276 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0)
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,
- специальная техника – 190 (+0).
Сообщается, что окончательные данные уточняются.
- 17 января Генштаб сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники отбили атаки в районах более 20 городов и сел и поразили 11 районов скопления оккупантов.
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