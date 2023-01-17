Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке . Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 116 950 (+870) человек ликвидировано

танков ‒ 3121 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 6215 (+11) ед.

артиллерийских систем – 2104 (+5) ед.

РСЗО – 441 (+3) ед.

средства ПВО – 220 (+0) ед.

самолетов – 286 (+0) ед.

вертолетов – 276 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0)

крылатые ракеты ‒ 749 (+0)

корабли /катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,

специальная техника – 190 (+0).

Сообщается, что окончательные данные уточняются.

17 января Генштаб сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники отбили атаки в районах более 20 городов и сел и поразили 11 районов скопления оккупантов.

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