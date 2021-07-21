Более 800 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
Из-за ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.
-За срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях:
- Полтавская - 194,
- Кировоградская - 158,
- Черкасская - 157,
- Киевская - 121,
- Днепропетровская - 38,
- Хмельницкая - 37,
- Одесская - 32,
- Сумская - 28
- Николаевская - 24
- Черниговская - 19
- Черновицкая - 15
- Винницкая - 14
- Запорожская - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
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