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Более 800 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

21 июля, 2021 среда
08:46

Из-за ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

-За срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях:

  • Полтавская - 194,
  • Кировоградская - 158,
  • Черкасская - 157,
  • Киевская - 121,
  • Днепропетровская - 38,
  • Хмельницкая - 37,
  • Одесская - 32,
  • Сумская - 28
  • Николаевская - 24
  • Черниговская - 19
  • Черновицкая - 15
  • Винницкая - 14
  • Запорожская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Кировоградская область
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