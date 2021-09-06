Более 800 человек пропали без вести во время войны на Донбассе, - Красный крест

Об этом на пресс-конференции рассказала глава делегации Международного комитета Красного креста Флоранс Жиллетт, передает Радио Свобода .

Она отметила, что закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" вступил в силу три года назад, но соответствующая комиссия так и не начала работу.

"Дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, с помощью которого семьи могут представлять и получать обещанные льготы, не определен. В целом прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился", - отметила Жиллетт.

Она добавила, что власти необходимо создать единый реестр и определить, как члены семей могут получить льготы.