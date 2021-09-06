Более 800 человек пропали без вести во время войны на Донбассе, - Красный крест
Пропавшими без вести в результате войны с Россией в зоне ООС считаются 811 человек
Об этом на пресс-конференции рассказала глава делегации Международного комитета Красного креста Флоранс Жиллетт, передает Радио Свобода .
Она отметила, что закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" вступил в силу три года назад, но соответствующая комиссия так и не начала работу.
"Дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, с помощью которого семьи могут представлять и получать обещанные льготы, не определен. В целом прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился", - отметила Жиллетт.
Она добавила, что власти необходимо создать единый реестр и определить, как члены семей могут получить льготы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.01
- Актуальное
- Важное