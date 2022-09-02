Более 80% венгров против закрытия въезда россиянам и предоставления оружия Украине, - опрос
Подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции ЕС в отношении России, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС
Таковы данные исследования аналитического центра Századvég.
"Выяснилось, что уже введенные санкции не оправдали ожиданий и погрузили страны-члены ЕС в кризис, поскольку попытки отказаться от российских источников энергии привели к чрезвычайной неопределенности и росту цен на нефть, электроэнергию и газ", - утверждает Századvég.
Опрос, проведенный на выборке из 1000 человек, показывает, что 81% против того, чтобы ЕС и его государства-члены направляли оружие в Украину, и такой же уровень сопротивления запрету на въезд российских туристов. Только 16% и 17% респондентов согласны с двумя предложениями.
"Подавляющее большинство венгров хотят видеть мир в соседних со своими странами, однако, по их мнению, вооружение Украины оказывает противоположный эффект, и фактически это способствует продолжению войны, что приводит к дальнейшим человеческим жертвам и ослаблению экономики Европы через генерацию военной инфляции", - говорится. в исследовании.
Кроме того, отсутствие российских туристов также окажет негативное влияние на доходы от европейского туризма и, соответственно, на экономические показатели континента, утверждает исследование.
Большинство респондентов (78%) не поддерживают запрет на импорт российской нефти в Европу, обучение украинских военных Евросоюзом (77%), запрет на импорт российского газа и окончательный отход от российского газа (75%) или запрет импорта российского топлива и сырья для АЭС. (74%).
Венгры также выступают против запрета импорта российского угля (71%), товаров и услуг из России в Европу (70%), российских гражданских самолетов в Европе (68%) и запрета на продажу европейских товаров и услуги России (67%).
Результаты опроса свидетельствуют, что только одна из мер наказания пользуется поддержкой большинства: 57% респондентов согласны с заморозкой активов российских миллиардеров и олигархов, а 37% с этим не согласны.
- 13 июля Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике.
- 31 августа Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября. По состоянию на 1 августа запасы Венгрии составляли 3,25 млрд кубометров газа, что составляет более 51% общей емкости хранилищ.
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