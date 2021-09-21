Более 80% умерших от коронавируса - люди в возрасте от 60 лет, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за все время пандемии коронавируса в Украине умерло 54 919 человек, из них 44 940 - люди старше 60 лет
Об этом передает пресс-служба МОЗ.
"82% всех умерших от COVID-19 - это люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава. Сейчас в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения. В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы и затем мобильная бригада мгновенно прививала всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилось в разы и именно среди людей в возрасте 60+ ", - отметил Ляшко.
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Он отметил, что людям, особенно пенсионерам, оказывали доказательную информацию о безопасности и эффективности вакцин, а также отвечали на их вопросы.
"Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. Все вакцины, которые использует Украины, прошли суровые проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90% ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).
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