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Более 80% украинцев считают, что факты о коррупции в стране нужно обнародовать

15 мая, 2023 понедельник
11:23
Общество

84% украинцев уверены, что факты о коррупции в стране обнародовать

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова по заказу ZN.UA.

Отмечается, что большинство опрошенных выбрали ответ "Стоит, потому что из-за коррупции мы потеряем и единство, и поддержку партнеров, и, наконец, победу", отвечая на вопрос "По Вашему мнению, в случае выявления фактов коррупции в органах власти стоит ли такие факты обнародовать?"

Процент тех, кто выбрал вариант ответа "Не стоит, поскольку это не время, пока идет война, это будет разрушать единство усилий и уменьшит шансы на победу", оказался даже меньше (7%) за долю респондентов, которые выбрали вариант "Затруднились ответить" (8,7%).

Информируется, что центр попросил украинцев, исходя из личного опыта, оценить, как изменилось по сравнению с довоенным количество или размер взяток, которые приходится платить. Судя по ответам, не "низовая" коррупция возмущает граждан. Отмечается, что по наблюдениям украинцев ощутимо (на 20,7%) увеличились лишь взятки сотрудникам военкоматов.

Также добавляется, что на 16% выросли взятки врачам, что также можно объяснить "военно-матными" вопросами, на 14% - местным чиновникам, вероятно, за решение проблем внутренне перемещенных, на 13% - таможенникам, которые "поддерживают" бизнес, как умеют.

Отмечается, что люди все видят и признают. Обычно они склонны скрывать свою коррупционную осведомленность, чтобы порой и их не заподозрили во взяточничестве, но коррупция во время войны — это мародерство.

  • 3 мая НАПК внесло в реестр коррупционеров экскеровщика Департамента госзакупок и поставку материальных ресурсов Минобороны Украины Богдана Хмельницкого.
Украина
Экономика
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