Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно данным, в случае проведения референдума по вступлению в Евросоюз 81% среди всех респондентов готовы проголосовать "за" вступление.

"Против" вступления в ЕС только 4% опрошенных. Остальные 15% не участвовали бы в голосовании или не знают, как голосовать.

В то же время, в вопросе НАТО "за" вступление в Альянс проголосовали бы 71% украинцев, "против" высказались лишь 7%. Еще 22% отмечают, что не участвовали бы в голосовании или не знают, как голосовать.

Соответственно, в пересчете к респондентам, принявшим участие в волеизъявлении, на референдуме по вступлению в ЕС было бы 96% голосов "за", на референдуме по вступлению в НАТО - 91% голосов "за".

Как сообщает Киевский международный институт социологии, существует определенная тенденция к снижению поддержки вступления в ЕС и НАТО с Запада на Восток. Однако во всех областях большинство населения голосовали бы "за" вступление как в ЕС, так и в НАТО.

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