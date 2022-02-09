Более 80 тонн вооружений: Украина получила девятый груз военной помощи от США

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Девятая пташка из США и второй грузовой самолет с военной помощью, который сегодня принял аэропорт Борисполь", - написал министр.

Резников отметил, что в Украину прибыли более 80 тонн американских боеприпасов. Также 9 февраля Украина получила военно-техническую помощь от Великобритании.