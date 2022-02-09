Более 80 тонн вооружений: Украина получила девятый груз военной помощи от США
В среду, 9 февраля, в Украину прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки, он доставил более 80 тонн боеприпасов
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Девятая пташка из США и второй грузовой самолет с военной помощью, который сегодня принял аэропорт Борисполь", - написал министр.
Резников отметил, что в Украину прибыли более 80 тонн американских боеприпасов. Также 9 февраля Украина получила военно-техническую помощь от Великобритании.
- 5 февраля Резников сообщал, что за две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Новые партии американской военной помощи поступят в ближайшее время.
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