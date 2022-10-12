Более 80% россиян больны рашизмом, - генерал-майор СБУ Ягун

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"К сожалению, мы имеем дело не только с преступником Путиным и его окружением, мы имеем ситуацию, когда подавляющее большинство россиян, и это более 80%, больны болезнью, которую мы называем рашизм. Россияне не лечатся ни в России, ни за рубежом. Запад совершает огромную ошибку, пропуская их на свои территории. Россиян надо изолировать.Они должны оказаться в том обществе, в которое они не очень стремятся. А их общество вне цивилизации, без контактов с внешним миром. Может тогда до них что-нибудь дойдет, но я сомневаюсь", - заметил Ягун.

Генерал-майор Службы безопасности Украины также добавил, что россиянам нужно выключить телевидение и принудительно вывозить их на экскурсию в Украину и показывать, что совершили их мужья и сыновья.

"Мы слышали перехват общения военнослужащих РФ с родными, когда сами военнослужащие рассказывают, что на самом деле творится на территории Украины, но адекватной реакции с той стороны нет. Они больше верят Путину, который говорит, что Россия выиграет войну. Только уничтожение этого режима и интенсивная терапия, путем трудовой повинности по восстановлению Украины может вылечить это общество", - отметил Ягун.

Минобороны Германии сообщило, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000

Министерство обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на 47 млн долларов

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