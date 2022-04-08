Более 80% личного состава некоторых подразделений РФ, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях, - Генштаб
Более 80% личного состава некоторых российских подразделений, задействованных в войне на территории Украины, не желают участвовать в дальнейших боевых действиях
Оперативную информацию Генштаб ВСУ распространил в Facebook.
"Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, понесших существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих на которых истекли сроки контрактов, до окончания так называемой “специальной военной операции”, - говорится в отчете Генштаба.
Российские оккупанты продолжают уничтожение гражданской инфраструктуры, наносят ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.
На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск. Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк. Удачи не имеют.
На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневое влияние с целью нанесения поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины в указанном районе. Цели не достиг.
На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.
Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в РФ.
"Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в РФ. Согласно указаниям местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России", – сообщают ВСУ.
На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в том числе ограбление помещений, угон транспортных средств и задержание граждан Украины.
"Силы обороны Украины успешно отбивают атаки противника по всем направлениям, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - завершили отчет в Генштабе.
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