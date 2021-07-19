Более 80% киевлян негативно относятся к застройке столичных водоемов, - социология
Отрицательно к риску застройки столичных Совских прудов на правом берегу Днепра относятся 86,2% киевлян. К риску застройки Утиного озера на Позняках негативно относятся 83,6% опрошенных, к застройке озера Небреж на Осокорках 83% и к застройке Вырлицы на Харьковском - 79,6%
Об этом говорят результаты результаты исследования, проведенного социологической компания Gradus и полными результатами которого располагает Еспресо.
Почти все (92,8%) киевляне посещают зеленые зоны в своем районе, при этом большинству (58,8%) зеленых зон не хватает. Киевляне считают, что зеленые зоны нужны для прогулок с детьми, семьей; для очистки воздуха, для отдыха и досуга (прогулка, пикник и т.п.); для красоты города и для занятий спортом. Никто не ответил, что зеленые зоны бесполезны.
Киевляне изменят свое отношение к депутатам городского совета (фракций) в худшую сторону, если такие политики поддерживают застройку Утиного озер (а86,8%), Совских прудов (82,4%), Вырлицы и озера Небреж (79,9% и 79, 6% соответственно).
Gradus - система быстрых социологических опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.
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