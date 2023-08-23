Более 80 городов 32 стран мира. Украинцы проведут демонстрации в рамках всемирной кампании ко Дню Независимости #IndependenceInMyHeart

Активисты выйдут на улицы, чтобы напомнить: украинцы сейчас платят очень высокую цену за свою независимость и свободу: они отдают за нее свои жизни в войне с российским агрессором. Но вместе с тем, украинский народ отмечает 24 августа День Независимости своей Родины, доказывая не только на поле боя, но и таким образом свою силу, несгибаемость, крепость духа и готовность бороться за свою независимость до конца.

Участники акций планируют провести шествие в этнической одежде с украинской символикой и флагами и с использованием графики выдающегося украинского художника Андрея Ермоленко .

Кампанию организует Communities Army of Ukraine (Армия общин Украины), мероприятия поддержали также сообщество KLYCH.

Список городов.