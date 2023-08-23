Более 80 городов 32 стран мира. Украинцы проведут демонстрации в рамках всемирной кампании ко Дню Независимости #IndependenceInMyHeart
С 23 по 28 августа украинцы более чем в 80 городах 32 стран мира проведут демонстрации в рамках всемирной кампании #IndependenceInMyHeart, приуроченной ко Дню Независимости Украины
Активисты выйдут на улицы, чтобы напомнить: украинцы сейчас платят очень высокую цену за свою независимость и свободу: они отдают за нее свои жизни в войне с российским агрессором. Но вместе с тем, украинский народ отмечает 24 августа День Независимости своей Родины, доказывая не только на поле боя, но и таким образом свою силу, несгибаемость, крепость духа и готовность бороться за свою независимость до конца.
Участники акций планируют провести шествие в этнической одежде с украинской символикой и флагами и с использованием графики выдающегося украинского художника Андрея Ермоленко .
Кампанию организует Communities Army of Ukraine (Армия общин Украины), мероприятия поддержали также сообщество KLYCH.
Список городов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
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