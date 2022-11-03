Об этом сообщает NOS.

"Сейчас в Нидерландах проживает около 55 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 65 лет. В Агентство по страхованию сотрудников (UWV) поступило 46 тысяч сообщений от работодателей, принявших на работу украинцев, или около 83%. К концу августа это было еще почти 60 %", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество трудоустроенных лиц может быть несколько меньше, чем в отчетах UWV. К примеру, один украинец может иметь две работы у двух работодателей, и поэтому это может быть зафиксировано, как два сообщения о трудоустройстве.

Большинство украинцев нашли работу в сфере общепита через агентства по трудоустройству. Многие люди работают в Амстердаме и Гааге.

Следует отметить, что нидерландские работодатели, страдающие дефицитом кадров, очень довольны работой украинцев. А интеграция украинцев на рынок труда происходит гораздо быстрее других соискателей убежища.

Как сообщалось, в Нидерландах с 1 ноября 2022 года действуют новые правила в отношении украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома.

В паспорте нужно иметь отметку, подтверждающую статус временной защиты.

С 1 ноября 2022 года наклейка или документ О-документ от Службы иммиграции и натурализации (IND) обязательны для украинцев, находящихся в Нидерландах из-за войны, при трудоустройстве.

Такая наклейка в паспорте является доказательством предоставления временной защиты и доступа к рынку труда.

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