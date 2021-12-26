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Главная Экономика Более 80% белорусов живут менее чем на 11 тыс. грн в месяц, - официальная статистика

Более 80% белорусов живут менее чем на 11 тыс. грн в месяц, - официальная статистика

26 декабря, 2021 воскресенье
15:40
Экономика Белорусская национальная валюта

Национальный статистический комитет Республики Беларусь обнародовал показатели уровня жизни населения страны по состоянию на третий квартал (с июля по сентябрь) 2021 года

Эти сведения можно найти на сайте учреждения.

"43% населения в третьем квартале этого года вынуждены были довольствоваться ежемесячными доходами до 600 рублей ($238). Еще 40% жили на 600-1000 рублей в месяц. "Богачами", живущими на 1000 и более рублей в месяц ($397), были только 17,5% жителей страны", - обращает внимание оппозиционное медиа Nexta .



"Похоже, что вскоре еще одна статистика исчезнет с сайта Белстата...", - не исключает издание.

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Следует отметить, что по курсу на 26 декабря 2021 года, 1 тыс. белорусских рублей равняется 10 806 грн.


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