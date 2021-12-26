Более 80% белорусов живут менее чем на 11 тыс. грн в месяц, - официальная статистика

Эти сведения можно найти на сайте учреждения.



"43% населения в третьем квартале этого года вынуждены были довольствоваться ежемесячными доходами до 600 рублей ($238). Еще 40% жили на 600-1000 рублей в месяц. "Богачами", живущими на 1000 и более рублей в месяц ($397), были только 17,5% жителей страны", - обращает внимание оппозиционное медиа Nexta .







"Похоже, что вскоре еще одна статистика исчезнет с сайта Белстата...", - не исключает издание.



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Следует отметить, что по курсу на 26 декабря 2021 года, 1 тыс. белорусских рублей равняется 10 806 грн.





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