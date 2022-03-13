Более 80% американцев считают Украину дружественным или союзным государством, – The New York Times
Поддержка американцами Украины как дружеской нации или даже страны-союзника существенно увеличилась с начала российского вторжения. В то же время, больше американцев воспринимают Россию как врага
Об этом пишет американское издание The New York Times.
"Еще год назад многие американцы не знали, как относиться к Украине – если они вообще что-то о ней знали. Треть избирателей не могла сказать, является ли эта страна дружественной или недружественной для США. Сейчас уже не так", – говорится в сообщении.
После российского вторжения подавляющее большинство американцев, по меньшей мере 81%, стали убедительно считать Украину исключительно дружеской нацией. Этот показатель превышает даже симпатии ко многим древним союзникам США, таким как Франция или Япония. Высшие положительные оценки американцев получили только Великобритания, Канада и Австралия.
Также отмечают, что относительно 70% американцев убеждены, что Россия является врагом для США, даже большим, чем Китай, Иран и Северная Корея.
- Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Владимир Путин может атаковать одну из стран НАТО.
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