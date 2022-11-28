Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

По данным пограничников, с начала полномасштабной войны границу из Украины в Польшу въехали уже 8,008 млн человек. Более 77% пересекли границу в обратном направлении.

"С 24 февраля из Польши в Украину въехали более 6,196 млн человек", – сообщили в Пограничной службе Польши.

Напомним, количество зарегистрированных беженцев из Украины в Европе достигло 4,7 млн человек.

Чехия готова этой зимой принять еще десятки тысяч беженцев из Украины

27 ноября в центре для беженцев в Польше массово отравились более 20 украинцев, в том числе дети.

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