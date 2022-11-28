Более 8 млн украинцев пересекли границу с Польшей с начала полномасштабного вторжения
Число людей, которые с 24 февраля выехали из Украины в Польшу, превысило 8 млн человек
Об этом сообщила Пограничная служба Польши.
По данным пограничников, с начала полномасштабной войны границу из Украины в Польшу въехали уже 8,008 млн человек. Более 77% пересекли границу в обратном направлении.
"С 24 февраля из Польши в Украину въехали более 6,196 млн человек", – сообщили в Пограничной службе Польши.
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