Более 78 тыс. российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал потери врага за сутки: 740 солдат, 16 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 танка
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2804 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
- специальная техника – 159 (+0).
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.
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За минувшие сутки, 9 ноября, авиация ВСУ поразила 2 района сосредоточения живой силы войск РФ, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.
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Тогда же на Юге Силы обороны нанесли более 100 ракетно-артиллерийских и 8 авиаударов, уничтожены три вражеских БПЛА, склад с боеприпасами и поражен опорный пункт оккупантов.
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