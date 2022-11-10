Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке. Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 2804 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,

специальная техника – 159 (+0).

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.

За минувшие сутки, 9 ноября, авиация ВСУ поразила 2 района сосредоточения живой силы войск РФ, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Тогда же на Юге Силы обороны нанесли более 100 ракетно-артиллерийских и 8 авиаударов, уничтожены три вражеских БПЛА, склад с боеприпасами и поражен опорный пункт оккупантов.