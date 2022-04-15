Более 77 тыс. заявок о поврежденном имуществе уже поступило в "Дию", - Минцифры
В приложение "Дия" уже поступило более 77 тысяч заявок о поврежденном имуществе, без жилья осталось более 200 тысяч украинцев
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Без жилья в Украине осталось 220 тысяч украинцев, а количество разрушенных домов насчитывает более 37 тысяч. Государство запустило программу помощи, чтобы помочь украинцам отстроить их дома", - рассказал Федоров.
Чтобы украинцы имели возможность сообщать о повреждении дома, Минцифра создала техническую часть, позволяющую подавать заявку в приложении "Дия".
Известно, что в "Дию" уже поступило 77 тысяч заявок о поврежденном имуществе.
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